منع صلاة العيد بالمساجد بسبب كورونا.. الأوقاف: لا يجوز أداؤها خلف التلفاز ..و لن نسمح بإقامتها حول "الجوامع" وهذا سبب اختيار مسجد السيدة نفيسة لبثها .. كبار العلماء: لا يشترط لها خطبة بالمنزل

الأوقاف:

صلاة العيد كالجمعة أداؤها خلف التلفزيون أو المذياع غير جائزة

صلاة العيد تنقل عبر التلفاز من مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليا

لن نسمح بإقامة الصلاة في محيط المساجد أو بالخلاء

التنبيه على الأئمة والعمال بغلق المساجد أثناء إذاعة تكبيرات العيد

اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد لهذه الأسباب





كبار العلماء :

صلاة العيد بالمنزل لا يشترط لها خطبة









أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدم جواز الصلاة خلف التلفاز أو المذياع، كما أقرت بذلك جميع المؤسسات الدينية الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية .





وأضاف "جمعة"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن عدم جواز الصلاة خلف التلفاز أو المذياع ينطبق على الجمع والأعياد وسائر الصلوات، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرضا كالجمعة أو سنة كالعيد.





كما أكد وزير الأوقاف، على ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من أن صلاة العيد في المنزل لا يشترط لها خطبة وتصلى ركعتين كسائر الصلوات مع التكبيرات المسنونة في العيد 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى و5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية.





وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بحضور نحو 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف و بمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر على ان يتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية .





وقالت وزارة الأوقاف إنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، وتطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ، أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام ببيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، وكصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك ، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله (عز وجل) بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.



