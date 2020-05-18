للبناء المخالف | إحالة 19 شخصا للنيابة العسكرية بالقليوبية.. شاهد

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لإزالة مبنى مخالف على أرض زراعية على مساحة 100م 2 وهو مكون من أرضي ودور علوي بالمسلحات الخرسانية بقرية كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب بمدينة شبين القناطر.







واسفرت الحملات عن إحالة 19 شخصا للنيابة العسكرية بمدن طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وبنها والخانكة، لتعديهم على الأراضي الزراعية حيث تنوعت التعديات ما بين تشوينات وبناء سملات ومسلحات.









وأكد الهجان على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات علي وأكد الهجان على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.



وشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.



وكان وكان محافظ القليوبية قد أصدر قرار بحظر دخول اى مواطن او موظف عام لاي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها او مديرية من مديريات الخدمات والادارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة.



وقال محافظ القليوبية ان القرار ياتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وشدد المحافظ على ادارات الامن والشئون الادارية بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.



شارك بالحملة من الجهاز التنفيذي غريب أحمد عارف رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومن القيادات الأمنية اللواء السيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب.