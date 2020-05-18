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أخبار البلد

172 ألف جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بشمال سيناء

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.


تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مدير المديرية أشار فيه إلى أنها تابعت صرف المنحة الاستثنائية التي قررها الوزير للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 344 عاملا بقيمة إجمالية 172 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.


وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية: إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 9 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب التفيش والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمال.


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