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رياضة

ريال مدريد يمهد لخطف نجم بروسيا دورتموند

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
بعث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رسالة إلى المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني يواكيم فاتسكه، لتهنئته على الفوز في أول مباراة بعد استئناف مباريات الدوري الألماني.

ويمتلك بيريز علاقة مميزة مع إدارة دورتموند، وخاصة صديقه فاتسكه، مما قد يمهد للميرينجي خطف الصاروخ النرويجي إيرلينج هالاند في المستقبل.

وقام بيريز بتهنئة المدير التنفيذي لدورتموند على الفوز برباعية نظيفة على الغريم شالكه برباعية نظيفة في عودة الدوري الألماني.

وكشف فاتسكه لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن بيريز أبدى إعجابه بأداء دورتموند المميز في المباراة، كما أشاد بالجهود المبذولة في عودة الدوري الألماني بعد توقف زاد عن شهرين، بسبب فيروس كورونا.

ولا يعتبر بيريز الأول من الشخصيات الرياضية في تهنئة دورتموند، حيث سبقه مدرب الفريق الألماني سابقا وليفربول حاليا يورجن كلوب.
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