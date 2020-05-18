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تعليم

الأعلى للجامعات يحدد موعد امتحانات طلاب الدرسات العليا

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:18 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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نهلة الشربيني

قال الدكتور احمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج ، إنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا ستبدأ امتحاناتهم بعد 31 مايو، حيث ستعود دراستهم تدريحيا ومن ثم إجراء الامتحانات.


وأضاف عبد العزيز ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" موعد الامتحان سيحدد بناء على قرار وزاري وما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للجامعات هو عمل جداول استشهادية لتنظيم الامتحانات وكيفية توزيع الطلاب على مدار اليوم.


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واشار رئيس جامعة سوهاج، إلى إنه تم تشكيل  لجنة من قبل الجامعة والتي وسضع تصور لشكل الامتحانات.

 

وأوضح أن الامتحانات ستقتصر على السنوات النهائية لذا ساعد ذلك على وجود إمكانيات كبيرة في توزيع الطلاب على مساحات أوسع وبالتالي تكون المساحة بين كل طالب وزميله لا تقل عن 2 متر.

 

وأضاف عبد العزيز، أن اللجان سيتم توزيعها على 3 فترات في اليوم، وذلك حتى يتم توفير فترة زمنية أوسع لطلاب الكليات التي بها أعداد كبيرة مثل الآداب والتجارة والحقوق، مشيرا إلى أن ستم إجراء أعمال التطهير بشكل مستمر فلن يدخل الطالب إلى اللجنة بدون ارتداء الكمامات، بحيث سيتم توفير للطلاب.

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