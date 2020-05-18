مبادرة لتوزيع لحوم ودواجن صندوق تحيا مصر فى الدقهلية

تقوم جمعية الأورمان بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الدقهلية في إطار مشاركتها بمبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم .





اقرأ أيضا :



يأتى ذلك استكمالًا لمبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" والتى قد أطلقها صندوق تحيا مصر لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات الغذائية التي وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 8 الأف كرتونة مواد غذائية و5 ألاف كيلو دواجن توزع على الأسر الاكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع فى قرى كفرعلى وميت ناجى وكفرالجوهرى وجصفا مركز ميت غمر، وقرى 38 الدرافيل وبصار والنيل وبسنديله والجزائر مركز بلقاس، وكفرطنبول وعزبة شعبان وكفرالروك والبلامون وكفرغنام وكفرعزام والشعاله وميت غراب وشبراهور وطماى الزهايرة مركز السنبلاوين.





واضاف انه يتم التوويع ايضا على قرية تاج العز الخريه وكفرسنجاب مركز تمى الامديد، وقرية أولاد صبور مركز المطريه بمحافظة الدقهلية، وانه جارى استكمال التوزيع لتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.



من جانبه اكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف الى اغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي .



يذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الاولى بالرعايا والاكثر احتياجًا .