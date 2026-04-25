قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قناة السويس تعلن نتائج مسابقة القراءة وتكرم الفائزين

رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

اختتمت جامعة قناة السويس مسابقة القراءة لطلاب الجامعة ضمن فعاليات المشروع الوطني للقراءة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الفعاليات بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وبإشراف الدكتور أسامة سليم المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بالجامعة، والإشراف التنفيذي للدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار لجنة النشاط الثقافي، وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي بقيادة مروة عدلي.

وقد أُقيمت الفعاليات خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2026 بقاعة النشاط الثقافي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، وهدفت إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب.

وفي إطار إعلان النتائج، أعلنت الجامعة أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة ، حيث تصدرت الطالبة مريم محمد عثمان من كلية العلاج الطبيعي المركز الأول، وجاءت الطالبة هاجر سليمان إهنيد من كلية التمريض في المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة ريم حسين عبد الله من كلية التربية على المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة منة الله سماحة ربيع من كلية التجارة، فيما حل الطالب عبد الرحمن منصور أحمد من كلية الطب البشري في المركز الخامس، وحصل الطالب أسامة محمد حسين من كلية الصيدلة على المركز السادس، وجاءت الطالبة إسراء رمضان محمد من كلية العلوم في المركز السابع، بينما حصل الطالب علي زينهم علي من المعهد الأفروآسيوي على المركز الثامن، وتلاه الطالب محمد رجب أحمد من كلية الهندسة في المركز التاسع، واختتمت الطالبة عصمت أحمد حسن من كلية الحاسبات والمعلومات قائمة العشرة الأوائل بحصولها على المركز العاشر.

وأكدت إدارة الجامعة أن المسابقة تأتي في إطار دعم الأنشطة الثقافية وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم على الفهم والتحليل والنقد، وإثراء الحصيلة المعرفية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة المجتمعية الفاعلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

حسام عوض

أحمد حسام عوض يحصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأحداث الرياضية

التحكيم

94 صوتا ضد القرار.. لجنة الحكام تحسم موقفها من ركلة جزاء طلائع الجيش

الزمالك والأهلي

الطريق إلى اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد