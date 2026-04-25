جامعة قناة السويس تعلن نتائج مسابقة القراءة وتكرم الفائزين

اختتمت جامعة قناة السويس مسابقة القراءة لطلاب الجامعة ضمن فعاليات المشروع الوطني للقراءة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الفعاليات بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أسامة سليم المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بالجامعة، والإشراف التنفيذي للدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار لجنة النشاط الثقافي، وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي بقيادة مروة عدلي.

وقد أُقيمت الفعاليات خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2026 بقاعة النشاط الثقافي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، وهدفت إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب.

وفي إطار إعلان النتائج، أعلنت الجامعة أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة ، حيث تصدرت الطالبة مريم محمد عثمان من كلية العلاج الطبيعي المركز الأول، وجاءت الطالبة هاجر سليمان إهنيد من كلية التمريض في المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة ريم حسين عبد الله من كلية التربية على المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة منة الله سماحة ربيع من كلية التجارة، فيما حل الطالب عبد الرحمن منصور أحمد من كلية الطب البشري في المركز الخامس، وحصل الطالب أسامة محمد حسين من كلية الصيدلة على المركز السادس، وجاءت الطالبة إسراء رمضان محمد من كلية العلوم في المركز السابع، بينما حصل الطالب علي زينهم علي من المعهد الأفروآسيوي على المركز الثامن، وتلاه الطالب محمد رجب أحمد من كلية الهندسة في المركز التاسع، واختتمت الطالبة عصمت أحمد حسن من كلية الحاسبات والمعلومات قائمة العشرة الأوائل بحصولها على المركز العاشر.

وأكدت إدارة الجامعة أن المسابقة تأتي في إطار دعم الأنشطة الثقافية وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم على الفهم والتحليل والنقد، وإثراء الحصيلة المعرفية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة المجتمعية الفاعلة.