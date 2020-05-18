هل يجوز إعطاء كفارة الصيام لبنتي الفقيرة .. الأزهر يجيب

هل يجوز إعطاء كفارة الصيام لبنتي الفقيرة ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عادل شيحه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز للمسن والمريض مرض مزمن الفطر إذا نصحهم الاطباء المتخصصون بخطورة الصيام عليهم وعلى ذلك يجب إخراج فدية عن كل يوم فطر بإطعام مسكين واحد عن كل يوم .





وأضاف شيحة يفضل إعطاء كفارة الصيام للفقراء بعيدا عن الفروع والأصول ، فإذا كانت ابنتك فقيرة او تحتاج للمال فيفضل إعطاؤها من مالك الخاص .





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حكم إعطاء الابن كفارة الصيام وزكاة الفطر





ورد سؤال للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، تقول فيه: "هل يجوز لى أن أعطى لابنى المتزوج كفارة الصيام، وزكاة الفطر؟".

أجاب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، عبر موقع "اليوتيوب"، أن الأصل لا يعطي لفرعه الزكاة، فلا زكاة بين الأصل والفرع.





هل يجوز إخراج كفارة الصيام لبناء مسجد؟





قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.







وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم كفارة الصيام إذا خرج جزء منها فى بناء مسجد وجزء لمرضى الكلى وجزء للفقراء فهل تقبل صدقة أم كفارة لأنها ليست إطعاما للمساكين؟»، أن إخراج الزكاة لمرضى الكلى وللفقراء كل هذا جائز في كفارة الصيام أما في بناء المسجد فلا لأن بناء المسجد ليس في مصلحة الإنسان ومراعاة مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة البنيان فضلًا عن أن بناء المسجد لم يحقق فى إطعام المساكين. لافتا إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة للإنسان لا للبنيان.