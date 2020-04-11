فاتني الكثير من رمضان.. فهل يجوز إخراج كفارة فقط أم يجب الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز إخراج كفارة فقط لمن فاته الكثير من الصيام؟.. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن من أفطر أيامًا من رمضان؛ يجب عليه قضاؤه ما دام ممن يستطيع الصيام وليس من أصحاب الأعذار.





كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.





وأجاب "عبد السميع" عن سؤال (والدى أفطر في رمضان لظروف مرضه فهل يجوز إخراج كفارة أم يجب الصيام؟)، أنه لو كان والدك على قيد الحياة ويستطيع أن يصوم فعليه صوم هذه الأيام، أما إن كان مريض مرض مزمن أو كان لا يستطيع الصوم أو توفاه الله ففى هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم.





وأشار الى أنه إما أن يخرج وجبة عن كل يوم او ان يخرج قيمتها وكذلك يجوز إخراج فلوس نقديه فيجوز ولا حرج فى ذلك وهذا ما عليه الفتوى.





كفارة إفطار رمضان للحامل





قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على جنينها، وبين إفطارها لمصلحتها خوفًا على مصلحتها.





وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة إفطار رمضان للحامل؟ أن إفطار الحامل إذا كان خوفًا على مصلحتها؛ فإنه لا يجب عليها الفدية (إطعام مسكين)، لكن يجب عليها القضاء فقط عن كل يوم، يوم مثله، لافتًا إلى وجوب الفدية والقضاء إذا كان إفطارها خوفًا على جنينها.





وأشار إلى أن بعض الفقهاء قد رأى أنه لا يجب عليها في كلا الحالتين(الإفطار لمصلحتها أو خوفًا على جنينها)، بل يجب عليها القضاء فقط؛ مادامت معذورة محتاجة إلى الإفطار.





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