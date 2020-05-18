بدء العمل بمجمعات الإبداع لوحات السيلكون لتطوير صناعة الإلكترونيات

بدأت مجمعات إبداع الإلكترونيات بواحات السيليكون العمل اليوم بهدف تطوير ورفع كفاءة منظومة تصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر.



ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" بمدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، وهي مبادرة تابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "itida" .



وقال هشام وهبي المدير التنفيذي لشركة "ايدياسبيس" لخدمات ريادة الأعمال التي تدير المجمعات ، إن المبادرة تعمل في إطار خمسة برامج متكاملة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة والتي يعد برنامج مجمعات إبداع الإلكترونيات أحدها.



وأضاف أنه من شأن المبادرة مضاعفة الإنتاج المحلي في هذه الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل وتحويل مصر لمركز استراتيجي لصناعة الإلكترونيات بالمنطقة العربية عن طريق تفعيل دور الكفاءات والطاقات البشرية الكبيرة المتواجدة في مصر والتي تستطيع أن تضع مصر في مصاف الاقتصادات العالمية.



ولفت إلى أن هذه المجمعات تقدم حزمات مميزة من خدمات دعم المبتكرين والشركات الناشئة مثل توفير ساحات عمل مشتركة بكل مجمع بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتقني والإرشاد تحت إشراف نخبة من الخبراء والفنيين مع إمكانية تقديم الخدمات عن بعد لضمان معايير السلامة والأمان داخل المجمعات وتوصيل وشحن التصميمات والمنتجات المصنعة بالمعامل للمبتكرين بتغطية تشمل جميع محافظات الجمهورية.



ويتولى إدارة المجمعات تحالف استراتيجي مكون من مجموعة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات إدارة مساحات الابتكار وتكنولوجيا "إنترنت الأشياء" ومعامل "التصنيع الأولي" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بقيادة شركة ايدياسبيس لخدمات ريادة الأعمال وشركة "صنعة تك" وجمعية "اتصال" وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات

