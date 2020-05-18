موسكو: واشنطن لم تحدد حتى الآن موقفها بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لم تحدد موقفها حتى الآن بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.





وأضاف ريابكوف - خلال محاضرة بالفيديو في معهد العلاقات الدولية بموسكو، اليوم الاثنين - "لقد اقترحنا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت ــ 3) في أقرب وقت ممكن وعلى الفور وبدون شروط مسبقة، ومع هذا لم يحدد الأمريكيون موقفهم حتى الآن".







وتابع قائلا "هناك عدم يقين لدينا بشأن هذه المسألة، حيث لم يتبق سوى وقت قصير على انتهاء سريان هذه المعاهدة"، مشيرا إلى أن صلاحية المعاهدة تنتهي في شهر فبراير 2021.



