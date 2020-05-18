مصرع عامل وإصابة آخر سقطا داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج





تم انتشال الجثة والمصاب من داخل البئر ونقلهما الي مستشفي جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من يفيد ورود بلاغ بسقوط شخصين داخل بئر صرف صحي امام منزل بالشارع بطريق الوقده، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.





وتبين من الفحص، مصرع أحمد السيد منصور، 17 عاما يقيم دائرة مركز طهطا، كما أصيب رشاد يونس فرغلي 40 عاما باختناق.





وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جهينة المركزي، وتبين من الفحص أنه أثناء قيامهما بتنظيف البئر أصيبا بحالة اختناق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.