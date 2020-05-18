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أخبار العالم

بسبب كورونا.. المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يونيو

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:46 م
المغرب يعلن تمديد
المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يونيو
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات المغربية، اليوم، الاثنين، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية 3 أسابيع جديدة، حتى 10 يونيو المقبل.

يأتي هذا التمديد الثاني بعد تطبيق الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في 20 مارس الماضي.

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كانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6870 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت أنه حتى الآن يظل عدد الوفيات 192 حالة، فيما تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3660 حالة في مختلف الجهات.
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