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مرأة

مضاعفات مميتة.. كورونا يسبب جلطات دموية ونوبات قلبية ودماغية

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:01 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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رشا عوني
أكد الدكتور روبن آريا ، أستاذ الجلطة في King's College London ، أن واحدًا من بين كل ثلاثة مرضى فيروس كورونا التاجي يصابون بجلطات دموية خطيرة قد تساهم في وفاتهم، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية  .

وأوضح روبن آريا ان الجلطات تصبح مميتة إذا أصابت أعضاء رئيسية في الجسم وقطعت إمدادها بالدم، فيمكن أن تؤدي الانسدادات إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية وفشل في الأعضاء وانسداد رئوي مميت.

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وعن سبب حدوث الجلطات لـ مصابي كورونا، يُعتقد أن الالتهاب الشديد - وهو رد فعل مفرط من قبل الجهاز المناعي لعدوى COVID-19 - هو سبب جلطات الدم. 

وأشار الطبيب إلى أن الجلطات التي تبدأ في الجزء السفلي من الجسم يمكن أن تصل إلى الرئتين ، مما يسبب انسدادًا مميتًا يسمى الانسداد الرئوي - وهو قاتل شائع لمرضى COVID-19.  

كما يمكن أن يؤدي الانسداد الرئوي بالقرب من القلب إلى نوبة قلبية ، وهو سبب شائع آخر للوفاة بين الأشخاص المصابين، ويمكن للجلطات الموجودة فوق الصدر أن تسبب السكتات الدماغية.
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