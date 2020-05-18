التحليل لا يكفي.. ديلي ميل: ثلث نتائج اختبارات كورونا خاطئة

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، تقريرا جديدا، أكد فيه العلماء أن ما يقرب من ثلث نتائج اختبار فيروسات التاجية السلبية قد تكون خاطئة ، مما يترك الآلاف يعتقدون أنهم أصحاء لا يعانون من الفيروس .
وأوضح العلماء ، أن بعض الأشخاص الذين أجروا تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية، بعضها تكون سلبية كاذبة أي أنها خطأ في المسح عند إجراء التحليل.
اقرأ أيضا
وقد اعترف كبار الأطباء في بريطانيا أيضًا بأن الاختبار نفسه ، الذي يُطلق عليه اختبار PCR ، ليس مثاليًا، ولا يظهر النتيجة الحقيقة بنسبة 100%.
ويقول العلماء، أنه من الخطر الاعتماد على نتائج الاختبارات لتوجيه التعامل مع الوباء فقط ، الذي يتزايد عدد حالات الوفيات به بشكل يومي.
أما عن التحليل، فإن المسحات البلعومية الأنفية هي طريقة اختبار لـ SARS-CoV-2 في جميع أنحاء العالم لأنها تجمع العينة الأكثر تركيزًا.
ويتم أخذ العينة عن طريق إدخال برعم قطن طويل مرن في أعماق فتحة الأنف وعلى طول أرضية الأنف لجمع عينة من المخاط.