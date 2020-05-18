التحليل لا يكفي.. ديلي ميل: ثلث نتائج اختبارات كورونا خاطئة

أما عن التحليل، فإن المسحات البلعومية الأنفية هي طريقة اختبار لـ SARS-CoV-2 في جميع أنحاء العالم لأنها تجمع العينة الأكثر تركيزًا.





ويتم أخذ العينة عن طريق إدخال برعم قطن طويل مرن في أعماق فتحة الأنف وعلى طول أرضية الأنف لجمع عينة من المخاط.