رأس السنة فيلم العيد على شاهد VIP

بسبب استمرار غلق دور العرض في عيد الفطر الذي يعد أحد المواسم الجماهيرية خلال العام، قررت شاهد VIP طرح فيلم راس السنة على منصتها ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، ليكون آخر الأفلام المصرية المعروضة في السينما متاحًا للعرض أونلاين عبر شاهد VIP.









تدور أحداث فيلم رأس السنة في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.









شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ويعود الفيلم بالمنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، وراس السنة هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، أحمد مالك، علي قاسم، شيرين رضا، بسمة وإنجي المقدم.







