AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رأس السنة فيلم العيد على شاهد VIP

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:37 م
فيلم رأس السنة
فيلم رأس السنة
Advertisements
سعيد فراج
بسبب استمرار غلق دور العرض في عيد الفطر الذي يعد أحد المواسم الجماهيرية خلال العام، قررت شاهد VIP طرح فيلم راس السنة على منصتها ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، ليكون آخر الأفلام المصرية المعروضة في السينما متاحًا للعرض أونلاين عبر شاهد VIP.


تدور أحداث فيلم رأس السنة في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.


شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ويعود الفيلم بالمنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، وراس السنة هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، أحمد مالك، علي قاسم، شيرين رضا، بسمة وإنجي المقدم.


والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك، توزيع داخلي شركة دولار فيلم، وتوزيع خارجي روتانا، وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سرقو 550 ألف جنيه من موظفين ببنك.. ضبط عصابة سرقة المواطنين فى الجيزة

البرنس و100 وش .. تحرك عاجل من البرلمان ضد مسلسلات رمضان

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

فى مصر والسعودية والإمارات.. 5 مسلسلات الأكثر تدوينا على تويتر

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك