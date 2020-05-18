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أخبار العالم

تراجع قياسي.. إيطاليا تسجل أقل من 100 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيطاليا اليوم، الإثنين، تسجيل أقل معدل وفيات يومي منذ 9 مارس الماضي.

وسجلت إيطاليا تراجعا جديدا بواقع 99 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليكون أقل من 100 حالة وفاة المسجلة منذ 9 مارس الماضي، ليصل الإجمالي إلى 32.007 شخصا.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 225.886 شخصا، بعد تسجيل 451 إصابة جديدة.

فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في رسالة إلى الإيطاليين نُشرت يوم الاثنين في صحيفة ليجو اليومية إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية" ولكن "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الجميع".

وأعادت إيطاليا اليوم الاثنين، فتح الحانات والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة ومصففي الشعر والمتاحف في معظم المناطق الإيطالية بعد ما يقرب من 10 أسابيع من الإغلاق ، حيث دخلت الدولة الأوروبية التي تضررت بشدة في ما يسمى 'المرحلة 2' من قيودها على فيروس كورونا.

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