سيناريو سيئ.. تامر أمين: أعداد مصابي فيروس كورونا مرشحة للزيادة.. فيديو

الحالات التي تمكنت وزارة الصحة من التوصل إليها حتى الآن. قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا ضمن





وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا ولكنها لا تظهر عليها أعراض، ولا تعلم أنها مصابة من الأساس ولم تصل إليها وزارة الصحة.





وتابع تامر أمين "أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرشحة للزيادة، وبتزايد الأعداد سوف نصل إلى سيناريو سيئ جدا، ولا يوجد أي احتفالات بعيد الفطر المبارك".





وأكد أن "بعض المواطنين استهتروا في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولا نستطيع أن نلوم الحكومة التي اتخذت الإجراءات الاستباقية للوقاية من الفيروس".





واستطرد تامر أمين "أري أن إجراءات الحكومة في أسبوع العيد حنينة، وكان لابد من اتخاذ اجراءات أكثر صرامة من أجل منع المواطنين من النزول في ساعات قبل الحظر".



