برفقة ابنها .. سيرين عبدالنور تشعل إنستجرام من داخل المطبخ

ظهرت فيه وهي تقف في المطبخ لتعد إحدى الوجبات، إلا أن نجلها الصغير اقتحم المكان.



اضطرت سيرين إلى حمل نجلها أثناء إعدادها للطعام وعلقت على الفيديو قائلة "بليز شوفولي كريستيانو كيف بضل على إيدي وخاصةً وقت الطبخ أد ما بحب بطنو... شوفو شو قلي". اضطرت سيرين إلى حمل نجلها أثناء إعدادها للطعام وعلقت على الفيديو قائلة "بليز شوفولي كريستيانو كيف بضل على إيدي وخاصةً وقت الطبخ أد ما بحب بطنو... شوفو شو قلي".









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يذكر أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.







مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.







