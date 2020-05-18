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فن

برفقة ابنها .. سيرين عبدالنور تشعل إنستجرام من داخل المطبخ

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف في المطبخ لتعد إحدى الوجبات، إلا أن نجلها الصغير اقتحم المكان.


اضطرت سيرين إلى حمل نجلها أثناء إعدادها للطعام وعلقت على الفيديو قائلة  "بليز شوفولي كريستيانو كيف بضل على إيدي وخاصةً وقت الطبخ أد ما بحب بطنو... شوفو شو قلي".




يذكر أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.


يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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