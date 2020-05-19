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ديني

الأوقاف : تكليف إبراهيم جمعة إبراهيم مديرًا للدعوة بشمال سيناء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:57 ص
الأوقاف: تكليف إبراهيم
الأوقاف: تكليف إبراهيم جمعة إبراهيم مديرًا للدعوة بشمال سينا
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عبد الرحمن محمد
أصدر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء.


أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج ، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .


من ناحية أخرى كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي ،  بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح ، وأحد الأئمة المتميزين  الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى . 


وأضافت الأوقاف أن القرار يأتي  في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف .
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