الأوقاف : تكليف إبراهيم جمعة إبراهيم مديرًا للدعوة بشمال سيناء

من ناحية أخرى كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي ، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح ، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى .







