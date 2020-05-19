AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكونات صندوق الإسعافات الأولية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:56 ص
شنطة أسعافات أولية
شنطة أسعافات أولية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

قد تساعدكَ حقيبة الإسعافات الأوَّلية المجهزة على الاستجابة بفعالية للإصابات الشائعة والطوارئ. احتفِظ بحقيبة إسعافات أوَّلية واحدة على الأقل في منزلكَ وواحدة في سيارتكَ. احتفِظ بحقيبة الإسعافات الأوَّلية في مكان سهل الوصول إليه وبعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. تَأكَّدْ من أن أطفالكَ في سن مناسبة لفهم هدف هذه الحقائب قبل معرفتهم لمكان تخزينها.

اقرأ أيضا :

لغير الأطباء.. كورس اسعافات أولية غدا بدار الحكمة / خدمات

كشف موقع هيلث مكونات حقيبة الإسعافات الأولية :

اللوازم الأساسية
شريط لاصق
ضمادات التفاف مرنة
شرائط ضمادة و ضمادات على شكل "فراشه " بأحجام متنوعة
غراء عالي الجودة
أشرطة مطاطية وقسطرة فرنسية 16
ضمادات معقمة غير لاصقة وشاش دوَّار بأحجام متنوعة
درع العين أو وسادة
ضمادة ثلاثية كبيرة (يمكن استخدامها حبلًا)
جبيرة من أصابع الألومنيوم
حزم باردة فورية
كرات قطنية ومسحات قطنية
قفازات الفحص غير اللاتكس للاستعمال مرة واحدة، عدة أزواج
شريط لاصق
جيلي زيتي أو أي سائل للتزييت
أكياس بلاستيكية بأحجام متنوعة
دبابيس السلامة بأحجام متنوعة
مقصات وملاقط
معقِّم اليدين
مرهم مضاد حيوي
محلول مطهِّر ومناشف
محلول لغسل العينين
ترمومتر
محقن تركي أو أي جهاز للشفط وتنظيف الجروح
محلول ملحي معقم للغسيل والتنظيف
حاجز التنفس (قناع جراحي)
حقنة، كوب الدواء أو ملعقة
دليل الإسعافات الأولية
بيروكسيد الهيدروجين للتطهير

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الاستعدادات اللازمة للحجر المنزلي.. فيديو

4 أشياء احرص عليها في سيارتك

ضبط شقة سكنية تستخدم كمخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بأسيوط

ترشيحاتنا

أهم الأخبار .. إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا.. ترامب يتناول هيدروكسي كلوركين .. ووفاة الشيخ صالح كامل

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة

إياد نصار: أنا مش المسيخ الدجال..التفاصيل

بقائمة من الوجوه الجديدة.. هاني أبو ريدة يعلن الترشح لـ انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

كيس عنب.. خطأ فادح آخر في مسلسل البرنس

صدى البلد | أزمة بين الأهلى والزمالك بسبب لاعب.. واستئناف دوري الأبطال في الكورة مع ملك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

موديل X من تسيلا يشارك فى مهمة إلى الفضاء.. فيديو وصور

90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020