مكونات صندوق الإسعافات الأولية

قد تساعدكَ حقيبة الإسعافات الأوَّلية المجهزة على الاستجابة بفعالية للإصابات الشائعة والطوارئ. احتفِظ بحقيبة إسعافات أوَّلية واحدة على الأقل في منزلكَ وواحدة في سيارتكَ. احتفِظ بحقيبة الإسعافات الأوَّلية في مكان سهل الوصول إليه وبعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. تَأكَّدْ من أن أطفالكَ في سن مناسبة لفهم هدف هذه الحقائب قبل معرفتهم لمكان تخزينها.

اقرأ أيضا :

لغير الأطباء.. كورس اسعافات أولية غدا بدار الحكمة / خدمات

كشف موقع هيلث مكونات حقيبة الإسعافات الأولية :

اللوازم الأساسية

شريط لاصق

ضمادات التفاف مرنة

شرائط ضمادة و ضمادات على شكل "فراشه " بأحجام متنوعة

غراء عالي الجودة

أشرطة مطاطية وقسطرة فرنسية 16

ضمادات معقمة غير لاصقة وشاش دوَّار بأحجام متنوعة

درع العين أو وسادة

ضمادة ثلاثية كبيرة (يمكن استخدامها حبلًا)

جبيرة من أصابع الألومنيوم

حزم باردة فورية

كرات قطنية ومسحات قطنية

قفازات الفحص غير اللاتكس للاستعمال مرة واحدة، عدة أزواج

شريط لاصق

جيلي زيتي أو أي سائل للتزييت

أكياس بلاستيكية بأحجام متنوعة

دبابيس السلامة بأحجام متنوعة

مقصات وملاقط

معقِّم اليدين

مرهم مضاد حيوي

محلول مطهِّر ومناشف

محلول لغسل العينين

ترمومتر

محقن تركي أو أي جهاز للشفط وتنظيف الجروح

محلول ملحي معقم للغسيل والتنظيف

حاجز التنفس (قناع جراحي)

حقنة، كوب الدواء أو ملعقة

دليل الإسعافات الأولية

بيروكسيد الهيدروجين للتطهير

