جمال شعبان يكشف عن إسعافات أولية لتنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك

اقترح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟ كيف تنعش قلبك؟





وأوضح الإسعافات الأولية من خلال منشور له على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا:



1- مثلًا إنها الساعة الثامنة مساءً وأنت عائد للمنزل (لوحدك طبعًا) بعد يوم صعب في العمل، أنت مرهق جدًا، متضايق ومحبط، وزعلان، فجأةً تصاب بألم شديد في صدرك يمتد إلى ذراعك وفكك، وأنت على بعد 5 كم فقط من المستشفى القريب من منزلك، إنه لسوء الحظ أنت لا تعلم إذا كان بإمكانك الوصول إلي المستشفى.



وأشار إلى أن الشخص قد يكون لديه معرفة بالتدريبات في الإنعاش على قلوب الآخرين ولكن للأسف لم يتم تدريبك علي إنعاش قلبك.



كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟



وقال، بما أن الكثيرين يكونون لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية، الشخص الذي يبدأ قلبه في الدق والخفقان بطريقة غير منتظمة ويبدأ في الشعور بالدوار أو الدوخة لديه فقط 10 ثوان قبل فقدان الوعي.



ولفت الانتباه إلى أن هؤلاء باستطاعتهم مساعدة أنفسهم بطريقة أحسن عن طريق الكح المتكرر القوي، نفس عميق لا بد أن يسبق كل كحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك.



واختتم نفس عميق وكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى.



وشرح أن النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية، كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب، بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالنوبة القلبية الوصول للمستشفى.