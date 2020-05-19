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أخبار العالم

إسرائيل تشن هجوما على ميناء إيراني قرب مضيق هرمز

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:54 ص
هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
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عرفة البنداري
قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية: إن إسرائيل تقف وراء هجوم سيبراني واسع النطاق على أحد الموانئ الإيرانية.

وأوضحت أنه في التاسع من مايو، تعرض ميناء الشهيد رجائي، الواقع على شواطئ مضيق هرمز، لهجوم إلكتروني، وهو ما تسبب في إلحاق ضرر بالحركة داخل الميناء.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الهجوم ربما يكون ردا انتقاميا إسرائيليا على محاولة إيران شن هجوم سيبراني استهدف مرافق ومنظومة المياه في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية بحثت في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، هجوما نفذه هاكرز إيرانيون على منظومة المياه في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن أَضرار كبيرة داخل المنشآت المائية، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن الخطوة الإيرانية تمثل تجاوزا للخطوط الحمراء.
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