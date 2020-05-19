توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





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:برج الحمل

مهنيًا: انت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير عاطفيًا: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك





برج الثور:

مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما صحيًا: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان





برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك وكن حازمًا في قراراتك عاطفيًا: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه صحيًا: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات





مهنيًا: أجواء ساحرة ومصالحات، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة عاطفيًا: تظهر للشريك حبك الصادق رافضًا المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما صحيًا: تمر بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي





برج الاسد:

مهنيًا: يخف الوهج السابق ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية





برج العذراء:

مهنيًا: فتتاح امامك فرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والاصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها





:برج الميزان

مهنيًا: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية

برج العقرب:

مهنيًا: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك النفسية عاطفيًا: حاذر خلافات مع افراد العائلة وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا معقدًا صحيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر





برج القوس:

مهنيًا:تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديدًا عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها





برج الجدي

مهنيًا: قد تواجه معارضة من قبل أرباب العمل، تحلَّ بالصبر لتنال مرادك .. عاطفيًا: المشاعر السلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا.. صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية وتمضية معظم وقتك في ممارسة السباحة.





برج الدلو:

مهنيًا: فتتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة عاطفيًا: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها صحيًا: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم





برج الحوت: