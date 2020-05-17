توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 17 مايو-ايار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى .





برج الحمل :

مهنيًا: خلافات هامشية مع بعض الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب مستقبلية عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة صحيًا: كن منفتحًا على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة





برج الثور:

مهنيًا: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسيًا في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمورعاطفيًا: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا سيدفعه إلى الحسم سريعًا صحيًا: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزًا عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار





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مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور عاطفيًا: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به صحيًا: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الإدراج في العمل .





برج السرطان:

مهنيًا: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلًا سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضرًا لتطلع على كامل التفاصيل عاطفيًا: عليك التكيّف مع الجوّ الجديد والمتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل صحيًا: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء





برج الاسد:

مهنيًا: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعًا وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة عاطفيًا: إذا كنت مهتمًا باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة صحيًا: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته





برج العذراء:

مهنيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمورعاطفيًا: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معًا وبناء أسرة متماسكة صحيًا: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن





:برج الميزان

مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعًا جديدًا وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم عاطفيًا: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه صحيًا: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار





برج العقرب:

مهنيًا: تكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكًا في حل قضايا طارئة، فتفقد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، وتقع في حيرة من أمرك عاطفيًا: تحمل عشقًا سريًّا لشخص لا يعرف عن الأمر شيئًا او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ صحيًا: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك





برج القوس:

مهنيًا: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة عاطفيًا: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقًا جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح صحيًا: تقرر أخيرًا التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحيًا





برج الجدي

مهنيًا: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جدًا ويكون الدعم كبيرًا والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات عاطفيًا: أنت قريب جدًا من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب صحيًا: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله





برج الدلو:

مهنيًا: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة عاطفيًا: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل









برج الحوت: