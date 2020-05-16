حركة الكواكب في اسبوع.. عبيرة فؤاد: الشمس في برج الجوزاء

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حركة الكواكب هذا الأسبوع ،و نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع .





وقالت من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي أن أبرز خبر فلكي لهذا الاسبوع هو انتقال الشمس الى برج الجوزاء .





اقرأ أيضا .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا





وأكدت " خبيرة الأبراج " أن مواليد برج الجوزاء سيشعر بتحسن يطرأ على صحتهم تدريجيا بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة في هذا الاتجاه . بصورة عامة وجود الشمس في برج الجوزاء يترك اثرا ايجابيا على مواليد الابراج الهوائية والنارية اي الميزان و الدلو والحمل والأسد والقوس.





تشهد بداية الاسبوع وجود القمر في برج الحوت المائي ايام السبت والاحد .



