حركة الكواكب في اسبوع.. عبيرة فؤاد: الشمس في برج الجوزاء

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حركة الكواكب هذا الأسبوع ،ونظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع .
وقالت من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي أن أبرز خبر فلكي لهذا الاسبوع هو انتقال الشمس الى برج الجوزاء .
وأكدت " خبيرة الأبراج " أن مواليد برج الجوزاء سيشعر بتحسن يطرأ على صحتهم تدريجيا بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة في هذا الاتجاه . بصورة عامة وجود الشمس في برج الجوزاء يترك اثرا ايجابيا على مواليد الابراج الهوائية والنارية اي الميزان و الدلو والحمل والأسد والقوس.
تشهد بداية الاسبوع وجود القمر في برج الحوت المائي ايام السبت والاحد .
وبعدها ينتقل الى والاربعاء برج الحمل الناري ايام الاثنين والثلاثاء ،ومع نهاية الأسبوع القمر ينتقل الى برج الثور الترابي أيام ،الخميس والجمعة .