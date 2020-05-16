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مرأة

حركة الكواكب في اسبوع.. عبيرة فؤاد: الشمس في برج الجوزاء

السبت 16/مايو/2020 - 02:15 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حركة الكواكب هذا الأسبوع ،ونظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع  .

وقالت من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي أن أبرز خبر فلكي لهذا الاسبوع هو انتقال الشمس الى برج الجوزاء .


وأكدت " خبيرة الأبراج " أن مواليد برج الجوزاء سيشعر بتحسن يطرأ على صحتهم تدريجيا بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة في هذا الاتجاه . بصورة عامة وجود الشمس في برج الجوزاء يترك اثرا ايجابيا على مواليد الابراج الهوائية والنارية اي الميزان و الدلو والحمل والأسد والقوس.

تشهد بداية الاسبوع وجود القمر في برج الحوت المائي ايام السبت والاحد .

وبعدها ينتقل الى  والاربعاء برج الحمل الناري ايام الاثنين والثلاثاء ،ومع نهاية الأسبوع  القمر ينتقل الى برج الثور الترابي أيام ،الخميس والجمعة .
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