حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 - 4 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 30 - 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الخميس 30-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
برج الحمل
مهنيا وماليا: لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يضع أمامك فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.
برج الثور
مهنيا وماليا: انتبه اليوم لعلاقتك بزملاء ورؤساء العمل وانتبه لقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لتتعلم من أخطائك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.
عاطفيا: يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة نفقاتك وإدارة وضعك المالي بجدية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم وقد يساعدك ذلك على القفز فوق العقبات.
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.
مهنيا وماليا: تتمتع بالثقة وتعرف كيف تفرض إرادتك، بشرط أن تنظم أفكارك وتتأني في قراراتك.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس وينصحك الفلك بالتعامل بمرونة مع من تحب.. تعامل أيضا مع من تثق بهم فقط، وتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بالاهتمام بصحتك وسلامتك، واعمل في صمت.
برج الميزان
مهنيا: رغم الضغوط، تجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
برج العقرب
مهنيا: القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على العدل في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.
برج القوس
اجتماعيا وعاطفيا: تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المالية.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك حضورا أخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.
برج الحوت
مهنيا وصحيا: القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.