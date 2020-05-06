حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج العقرب ..

مهنيًا: تستريح من ضغوط وتبدو راضيًا عما يحصل. تقوم باتصالات دقيقة ومعقدة وتتوصل إلى نتائج مشجعة جدًا



عاطفيًا: وعود بالطمأنينة والانفراج، ما يسمح لك بتذليل العقبات والمصالحة والتسوية. تنشط الحياة العاطفية وتتيح لك فرصًا مالية مهمّة



صحيًا: تخوض تجربة جديدة، وقد يؤدي أحدهم دورًا في أحد دفعك إلى ممارسة الرياضة

برج القوس ..

مهنيًا: تتمتع بحيوية كبيرة وبروح حماسية قوية. تصادفك الفرص وتوفق في تولي مركز مهني جديد ، فتجد نفسك مزاحمًا للأقوياء، لكنّك تنجح في التغلب على العراقيل



عاطفيًا: لا يجوز ارتكاب الأخطاء بحقّ الحبيب ، عليك استثمار الوقت الجيد في تقوية ما بينكما من أواصر المحبّة والاحترام



صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي حتى لو في فصل الشتاء الذي قد تجبرك ظروفه المناخية على التقليل منها..



برج الجدي..

يوم متشنج وصعب لأنّ النقاش حام، وتقابل آراؤك بآراء مضادة معاكسة ولن يسهل عليك اقناع الآخرين بحججك، وتجد نفسك في آخر النهار مرهقًا ومتوترًا



عاطفيًا: وضع مناسب إلى أقصى حد تكثر فيه العواطف. كما يكون مناسبًا لجمع الشمل والمصالحة



صحيًا: إذا شعرت بألم خفيف بين كتفيك وفي أسفل قدميك، قد يكون السبب الجلوس أو الوقوف ساعات طوالًا



برج الدلو ..

مهنيًا: تتحسّن الظروف بشكل ملحوظ هذا اليوم وترتاح من الضغوط وتختفي بعض التأثيرات السلبية المعاكسة



عاطفيًا: كل شيء يسير على خير ما يرام، وتسود الطمأنينة مع الحبيب، لكن نقاشًا هادئًا يفرض نفسه لتوضيح بعض النقاط الغامضة



صحيًا: لا تكن محتارًا أمام عرض تتلقاه من أحد للأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة

برج الحوت



مهنيًا:تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات

عاطفيًا:اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك

صحيا ..لوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.

برج العذراء

مهنيًا: تشعر بالراحة أكثر، تتناغم مع الاجواء وتتحرّر من قيد. تميل إلى روح المصالحة والتقارب، كما أن قدرتك على التعبير لافتة للاهتمام عاطفيًا: المبادىء التي يتمتع بها الشريك، تشكّل منطلقًا لعلاقة مستقبلية متينة



صحيًا: توفّر لك الفاكهة مزيدًا من الفيتامينات الضرورية، وهي افضل من الادوية..

برج الجوزاء



مهنيًا:تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التى تشعر أنك تسرعت بشأنها

عاطفيًا:تعاون مع الحبيب وحاول أن تتخطى مشاكلك معه

صحيا : قد يكون هذا اليوم مناسبًا للاستثمارات والنقاشات المهنية وطرح بعض الافكار الجديدة ووضع الشروط



برج الميزان



عاطفيًا: بعض التفاؤل قد يكون دافعًا إلى مصالحة مع الشريك، وعودة الأمور إلى طبيعتها



صحيًا: قلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة، يصيبك بألم حاد في الرأس

مهنيًا:لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعًا



برج السرطان

مهنيًا: متغيّرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وهذا يتوافق مع مطالبك المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا



عاطفيًا: أمض هذا اليوم مع الشريك كما يحلو لكما. تمتع بكل لحظة وبادله المشاعر الجميلة والصادقة

صحيًا: تحتاج بين حين وآخر إلى الخروج من شرنقة العمل والترويح عن النفس، وهذا من حقك.

برج الأسد ..

مهنيًا: أدعوك إلى عدم استعجال الأمور حتى لو كنت في عجلة من أمرك،



عاطفيًا: قد تصطدم بالشريك إذا كنت أنت المسؤول، وتمران صراعات متلاحقة وتتركان مكانكما إلى موقع جديد

صحيًا: لا يمكن مشكلات حياتك المهنية والعاطفية أن ترتد سلبًا على وضعك الصحي، إلا بإرادتك..

برج الحمل

