حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 4/5/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.
مهنيا: عطارد في برجك ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز ويدفعك لتنمية أعمال.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا.
عاطفيا واجتماعيا: تنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك ويعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في البيع والشراء واهتم بمراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء.
عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تدعم علاقتك بمن تحب، فقط لا تتسرع اليوم في كلامك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تكون أمينا مع الزملاء والأصدقاء وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.
عاطفيا: نبتون في منزل الحب يوفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا: القمر معاكس مهنيا وعليك أن تكون مستعدا اليوم للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.
عاطفيا وعائليا: تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب