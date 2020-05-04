حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 4/5/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

وفيما يلي حظك اليوم الأثنين

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الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

مهنيا: عطارد في برجك ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز ويدفعك لتنمية أعمال.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا.

عاطفيا واجتماعيا: تنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك ويعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في البيع والشراء واهتم بمراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء.

عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تدعم علاقتك بمن تحب، فقط لا تتسرع اليوم في كلامك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.

عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تكون أمينا مع الزملاء والأصدقاء وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

عاطفيا: نبتون في منزل الحب يوفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: القمر معاكس مهنيا وعليك أن تكون مستعدا اليوم للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

عاطفيا وعائليا: تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.

مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب