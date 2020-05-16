توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 16/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 16 مايو-ايار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .





:برج الحمل

مهنيًا: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك عاطفيًا: لا تبدو هذا اليوم مهتمًا بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد





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برج الثور:

مهنيًا: قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك الى التركيز على مشروع واعد جدًّا عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة صحيًا: عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه





برج الجوزاء:

مهنيًا: مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل عاطفيًا: لا تستهن بأفكار الشريك لمساعدتك في حل قضية طارئة، فهو قادر على ذلك صحيًا: حاول أن تقصد الملاعب الرياضية ومشاهدة بعض المباريات لتشجيع فريقك المفضل





مهنيًا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، لا تفسح في المجال امام المغرضين لتعكيرها صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط





برج الاسد:

مهنيًا: حذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضين، وحاول أن تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك عاطفيًا: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار مشاعرك العاطفية الحقيقية في مواجهة المصاعب صحيًا: ابتعد عن المغالاة في وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي، وضعك الصحي لا يحتمل ذلك





برج العذراء:

مهنيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور عاطفيًا: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معًا وبناء أسرة متماسكة صحيًا: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن





:برج الميزان

مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل عاطفيًا: تشتد عزيمتك ويزداد رونقك وتقوم بدور المحب على أكمل وجه وتطلّ على الشريك بحلّة جديدة صحيًا: واجه تحديات الحياة بثقة عالية بالنفس ولا تضعف أمام المشاكل البسيطة





برج العقرب:

مهنيًا: تتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمور، وتتوصل إلى فتح قنوات جديدة من التعاون عاطفيًا: باستطاعتك والشريك الوصول الى نقاط مشتركة بينكما بغية التخلص من التناقضات الكثيرة صحيًا: تحاول الاستعانة بأشخاص عانوا مثلك البدانة لتتعلم من تجربتهم كيفية التخلص منها





برج القوس:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة





برج الجدي

مهنيًا: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جدًا ويكون الدعم كبيرًا والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات عاطفيًا: أنت قريب جدًا من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب صحيًا: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله





برج الدلو:

مهنيًا: تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملًا أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة صحيًا: عليك أن تتنبّه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة





برج الحوت: