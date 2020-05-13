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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأبعاء 13 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأربعاء  13-5- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى عبر صفحتها على الفيس بوك.


وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 13-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
مهنيًا: حياتك المهنية تحتاج إلى مزيد من المجهود لتحقيق أحلامك  .
عاطفيًا: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجددًا، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب.
صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.

 برج الثور
مهنيًا: أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيدًا.
عاطفيًا: لا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.
صحيًا: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.

برج الجوزاء
مهنيًا: تعيش وقتًا ديناميكيًا وناشطًا يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.
عاطفيًا: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.
صحيًا: تبدو مضطربًا وقلقًا يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.

 برج السرطان

مهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.
عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.
صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.

 برج الاسد

مهنيًا: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرض للإرهاق و إنتبه من عملية بيع أو شراء تتعثر.
عاطفيًا: قد تتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة.
صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.

 برج العذراء

مهنيًا: تجد حلولًا لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.
عاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.
صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.

 برج الميزان

مهنيًا:  بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.
عاطفيًا: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.
صحيًا: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.

برج العقرب

مهنيًا: لا يناسبك المربع الفلكي بين القمر من الدلو زالشمس من الثور لذلك هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.
عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.
صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

 برج القوس

مهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.
عاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات يمكن أن تعرضك للمساءلة لاحقًا.
صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.

 برج الجدي

مهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.
عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.
صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.

 برج الدلو
مهنيًا: تعرف شعبية جيدة، فتزداد ثقتك بالنفس كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة. تنتهي من مسؤولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.
عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدّر سعة طاقة الشريك على العطاء اللامتناهي تجاهك بشكل متواصل.
صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

برج الحوت
مهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.
صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.


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