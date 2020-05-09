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مرأة

خبيرة أبراج: حركة كواكب الأسبوع الحالي تمنح عدة أبراج فرصة لأرباح مالية

السبت 09/مايو/2020 - 05:27 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن تغير فى حركة الكواكب خلال هذا الأسبوع ،مشيرة ألى أن يبدأ كوكب زحل بالتراجع من صباح يوم 11.5.2020 ويستمر تراجعه أولا في برج الدلو حتى 1.7.2020 لتواصل التراجع في برج الجدي حتى 28.9.2020.

وأوضحت من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي أنه خلال فترة التراجع نفقد السيطرة غالبا على وضعنا بحيث تعم الفوضى مجرى حياتنا, كما نتهرب من تحمل المسؤولية ،جدير بالذكر ان زحل يتراجع كل عام لفترة حوالي أربعة اشهر ونصف الشهر.

وأضافت ألى أن كوكب الزهرة يتراجع مرة كل عام ونصف العام - هذه السنة يبدأ تراجعه من 13.5.2020 وحتى 24.6.2020 - خلال فترة التراجع يجب الامتناع عن إتمام أي خطبة او زفاف كما تتعرض العلاقات العاطفية الواهية الى ضربة او في افضل الحالات تتوتر وتزداد سوءا. ممنوع إجراء أي عملية تجميل. يحصل التراجع طوال الوقت في برج الجوزاء.

وأشارت ألى أن كوكب الحظ المشتري يبدأ تراجعه السنوي والذي يستمر حتى أربعة أشهر من 14.5.2020 وحتى 12.9.2020 في برج الجدي.

خلال فترة التراجع تتضاءل الإنجازات التي نسعى الى تحقيقها ونشعر وكأن الحظ قد تخلى عنا. اذن يجب التخطيط الجيد والاجتهاد لبلوغ هدفنا.

واختتمت أن بداية هذا الأسبوع تشهد وجود القمر في برج القوس الناري ايام السبت والاحد وبعدها ينتقل الى برج الجدي ايام الاثنين والثلاثاء بعدها ينتقل القمر يومي الاربعاء والخميس والجمعة   الى برج الدلو الهوائي الذي بالمناسبة ستكون له فرص وارباح مالية في نهاية الاسبوع
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