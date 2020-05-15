حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15 - 5 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الحمعة 15 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 15-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





اقرأ إيضا ..





برج الحمل

مهنيا وماليا: يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.

عاطفيا وعائليا: الشمس في برجك تدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.









برج الجوزاء

مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا: فينوس تتراجع في برجك.. لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.









برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صافي.

عاطفيا: تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.





برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك شعورا بالسعادة واستعدادا لمشاركة الأحباب والأصدقاء مشاعرهم.





برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

عاطفيا: تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.





برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو الاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.





برج العقرب مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية. عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.





برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.





برج الجدي

عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.





برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يفتح أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.





برج الحوت

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، الشمس بمنزل العلاقات تساعدك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.

مهنيا: القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.































