حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15 - 5 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الحمعة 15 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 15-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الحمل
مهنيا وماليا: يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.
عاطفيا وعائليا: الشمس في برجك تدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.
برج الجوزاء
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: فينوس تتراجع في برجك.. لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صافي.
عاطفيا: تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك شعورا بالسعادة واستعدادا لمشاركة الأحباب والأصدقاء مشاعرهم.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.
عاطفيا: تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو الاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.
مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.
برج العقرب
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.
برج الجدي
عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يفتح أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.
برج الحوت
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، الشمس بمنزل العلاقات تساعدك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.
مهنيا: القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.