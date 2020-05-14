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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 - 5 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:26 ص
توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 14 - 5 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 14 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس  14-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.
مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

برج الثور
مهنيا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخ الحيطة والحذر.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.
عاطفيا: القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التعبير عن أفكارك بوضوح وتؤثر في الجنس الآخر.

برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الحظ تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلق جو من النشاط والحيوية.

برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

برج العقرب
مهنيا وماليا: عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.
عاطفيا وعائليا: تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والاستفزاز، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

برج الجدي
عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.

برج الدلو
عاطفيا: القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.
اجتماعيا ومهنيا: عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.
عاطفيا وعائليا: تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.


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