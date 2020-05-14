حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 - 5 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 14 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 14-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.





برج الثور

مهنيا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخ الحيطة والحذر.





برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.

عاطفيا: القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.





برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التعبير عن أفكارك بوضوح وتؤثر في الجنس الآخر.





برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.





برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الحظ تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلق جو من النشاط والحيوية.





برج الميزان

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.





برج العقرب

مهنيا وماليا: عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.

عاطفيا وعائليا: تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.





برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والاستفزاز، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

مهنيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.





برج الجدي

عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.

ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.





برج الدلو عاطفيا: القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء. اجتماعيا ومهنيا: عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.





برج الحوت مهنيا واجتماعيا: تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان. عاطفيا وعائليا: تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.







