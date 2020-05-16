توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 16 مايو إلى الجمعة 22 مايو مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 16 الى الجمعة 22 مايو، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .





برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

لا تطرح التحديات ولا تعقّد الأمور في بداية هذا الاسبوع الصعب والفارغ من كل الحظوظ قد تقلق بشأن العمل الروتيني الّذي لا يسير بالسهولة المعتادة او حتى يصل بك الأمر الى تقديم الاستقالة او ربما دفع المسؤولين للتخلي عن خدماتك , تكون الظروف استثنائية مع انتقال القمر الى برجك تتسارع الأحداث وتكون مطمئنًا لتطوّر الظروف وستلعب دورًا في تحسين أمورك. إنها فترة تقييم جدّي لوضعك المهني والاجتماعي.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تفرح لانفراج كبير هذا الأسبوع فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة . ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او البوح بحبك ونواياك.





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برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

انها بداية اسبوع ممتاز وناجح تكتمل فيه بعض الامور وتمهّد خلاله للدفاع عن قضيّة. قد تقوم بجولة على مناطق بعيدة بهدف العمل والترويج لمشروعك او تقرر العودة الى مقاعد الدراسة لتعلو مهارة جديدة. تتبدل الاجواء مع انتقال القمر الى الحمل فتواجه بعض الامور المعقدة والمربكة سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد. تعود الامور الى التحسن مع انتقال القمر الى برج الجوزاء لتمضي عطلة اسبوع رائعة ناجحة ورابحة خاصتا على الصعيد المالي بتواجد القمر ى بيت المال الخاص بك.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

أسبوع صعب تكثر خلاله الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة فلا يجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب فهو يعكس حاليًّا نفسيتك وطباعك. تشعر ببعض القلق والاستياء منه احيانا لكن لا توجه كلاما جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات العائلية.









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تعيش فترة امتحانات مع بداية هذا الاسبوع فتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وضغطًا كبيرا وعبئًا وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال فكن متيقظا وحذرا، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم.تتوضح الامور يومي ايام 18-19-20 وتكون جريئا في طرحها مدعوما من القمر من برج الحمل ما يجعلك تتمتع بسعة خاطر وبافكار حماسية فتقدم ابحاثا ناجحة . تكون رؤيتك للامور غير واضحة تماما ابتداء من يوم الخميس مع وجود القمر في الثور وقد تعتقد انك ترى الامور بوضوح، اعد قراءة حساباتك، لا تتسرع بخطوة.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

أسبوع مميّز بلقاءاته الدافئة والمطمئنّة والتي تزيل العقبات. قد تظهر فرص للتعارف اذا كنت عازبًا وستفرح في جميع الاحوال في النشاطات الاجتماعيّة وغيرها فأنت مطمئن وتشعر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل. أمّا إذا كنت مرتبطًا ستطمئن بعض هواجسك. حان الوقت لتخطو خطوة كبيرة وناضجة.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تشعر بالتحرّر وبالطريق امامك مفتوحة تتصرف بطريقة فعالة وواضحة تعرف لقاءات مهمة وتعيش فرحة ونجاحا تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالًا قديمة لا سيّما اذا عرفت كيف تقيم حوارًا ونقاشًا. لكنك قد تضطر ايام 18-19-20 الى التصرف بموضوعية مع انتقال القمر الى برج الحمل المواجه لبرجك وتعاني من سؤ التفاهم والشك الامر الذي يسبب لك ارباكا بادر الى تصحيح الامور يوم الخميس بمساندة القمر من برج الثور الصديق كي تتوصّل الى نتيجة او تسمع خبرًا فتسبق الآخرين في إلتقاط الفرصة.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

كن جاهزا عزيزي السرطان فالمشاكل العائلية تتوالى عليك في الوقت نفسه تقريبا ان العلاقات الغير مستقرة هي الاكثر تأثرا بهذا الجو ما يجعلك تميل الى التوتر والشعور بالحزن وربما تتسرّع في توجيه الملاحظات الناقدة الى أحبّائك. تجنّب اي مواجهة معهم ولا تسمح لمشاعرك السلبيّة بالتحكّم بتصرّفاتك فقد تقلق بشأن ظرف عائلي الأمر الّذي يشكّل عامل ضغط إضافي.





برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتمتّع برؤية اوضح للأمور طيلة هذا الاسبوع وتلتقط الإشارات الجيّدة تفرح لانفراج ولحصول تسوية وتتحمس لتنفيذ افكارا ولاخذ خطوات جريئة تتطلب توظيفا للامور كما تلتقط فرصًا جديدة مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق يوم الاثنين وتتجرأ على إحداث تغييرات لكن يتوجب عليك توضيح بعض الأمور التي كانت عالقة لا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة. قد تجد فرص للتقدّم في المؤسّسة التي تنتمي اليها وربما يصلك قبول بعقد جديد.تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الثور في عطلة الاسبوع لتصبح الامور ضاغطة والمسؤوليات كبيرة.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الأسبوع اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة كما تكون نظرتك للحياة متفائلة. قد تندم على تصرّفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الامور أملًا منك بتعزيز الروابط. إنها فترة بنّاءة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة لذلك اظهر افضل ما لديك من نوايا ومشاعر





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تهدأ الحركة الى حد الركود مع بداية الاسبوع بسبب المثلث الفلكي بين القمر في الحوت والشمس في الثور تلغى مشاريعك وتعاني من تراجع معنوي وصحي فلا تحسم امرا فالاجواء سلبية ومخيبة للامال ومتعبة لكل ما للكلمة من معنى ومليئة بالضغوطات والمنافسات على انواعها, كما تنشغل بأمور مالية طارئة من فواتير وأقساط ومدفوعات. وهنا انبّهك الى ضرورة مراعاة وضعك المادي والصرف باتزان والابتعاد عن التبذير والكرم المبالغ به..تقدم لك عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الثور الصديق فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية.









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

أسبوع رومانسيّ آخر يجعلك ممتلئًا سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. يتحدّث الفلك عن طمأنينة وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة والحبّ والدلال والغزل، ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلًا للحبّ وللعواطف.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تطالعك بداية الاسبوع بأوقات جيدة وايجابية تسمح باعادة الامور الى طبيعتها بحيث يكون الصعيد الماديّ حافلًا ومنتجًا، تطرح افكارا جديدة وتجتهد في انجاح مشروع جديد ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وأكثر أهمية.لكن لا تلق اللوم على الزملاء والاحباء ابتداء من يوم الاثنين مع انتقال القمر الى الحمل ولا ترتبك اذا شعرت بتعب او ضغط ولا تثر الخلافات والعداوات فانت بغنى عنها اما عطلة الاسبوع فتعدك بالتحركات المتنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك سيتوجّب عليك متابعة عملك عن كثب وربما بنشاط اكبر.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يطالعك هذا الاسبوع ايضا بمشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعورًا بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاحباء. الاجواء صعبة ومتتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك





برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يطمئنك الفلك بداية الاسبوع مع وجود القمر فى برج الحوت المائي الصديق ويجعلك تناقش بقوة متميزًا باشراقة وشخصية لامعة تحشد التاييد والشعبية والتضامن مع مواقفك تنتظرك ايام مشجعة ومثيرة للاهتمام بفضل تدفق المشاريع والفرص الجديدة وسوف تحظى بافضل الامكانيات لاستلام المهام الصعبة التي تلائم طموحاتك فانت تمتلك قدرات كبيرة على التصرّف بمهارة تستقطب اهتمام الجميع وتتفاعل معهم بإيجابيّة. كثف لقاءاتك وإطلالاتك و لا تختفِ عن الانظار.تكون المتطلبات شديدة وملحة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الثور فلا تفق الثقة بنفسك او بقدراتك





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تكون الاجواء متفائلة وداعمة، يهتف قلبك من جديد وتكون مستعدًّا لإعادة النظر ببعض الاخطاء ولطيّ صفحة الماضي ويسمح بتعزيز علاقة مستقرّة وستملك الجرأة لاتّخاذ خطوات جريئة. حان الوقت لأخذ العلاقة الى مستوى اعلى. أمّا إذا كنت عازبًا فهذه الفترة ستكون وملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء وبالتالي فقد تتّخذ بعض الخطوات الجريئة لتحسين وضعك الشخصي.









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

بداية اسبوع مائي مع تواجد القمر فى برج الحوت المائي الذي يثقل عليك المواجهة وتستاء من تصرفات الاخرين تجاهك كما يجعلك معرّضًا لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصًا، حتى تتجنب الأسوأ. ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب، إرض بالتسويات وقدّم تنازلات في الوقت المناسب. لكن سوف تشهد ابتداء من الاثنين ارتفاعا بالحظوظ مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق الذي يوفر لك فرصة للمجاح والتقدم وسوف تغمرك السعادة لدى معاينة النتائج التي ستحصدها وسوف تلاحظ ارتفاعا بالارباح وتكون الاتصالات جيدة ومثمرة.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تبدأ بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة. يسود الود والتفاهم. وقد يكون هذا الأسبوع من أكثر الاسابيع رومانسية . يقع العازب في الغرام او يقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار. كما تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة فيشير الوقت الى خبر سار وفرح وانسجام.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تشعر بتجاوب الكثيرين معك الامر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز اذا شئت. يسهل عليك التعارف وتكون العلاقات بنّاءة ومفيدة كما يجب ان تعلم ان العمل ضمن المجموعة امر محبّذ ونافع جدًّا فلا تعمل وحيدًا. تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى الحمل ليعاكسك ويسبب لك التوتر لذلك سر مع التيار ولا تعارض احدًا خاصة وان احتمالات كثيرة قد تجلب الفوضى فالسكون والترقّب سيدا الموقف وقد يدفعك هذا الأمر إلى الإنزواء والانطواء أو ربما الوقوع في حيرة من اللامبالاة والاخفاق.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تهدأ وتيرة الحياة نسبيا وتبتعد لاشعوريًا عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ويتحدث الفلك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالجري وراءها. هذا الأسبوع يجعلك معرّضًا لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصًا، حتى تتجنب الأسوأ. ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب، إرض بالتسويات وقدّم تنازلات في الوقت المناسب.









برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الامور. لن يثنيك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك. تتحمل الصعاب حتى تجتازها بنجاح فيصفق الناس لك ويربتون على كتفك. ستكون نجم الاسبوع الى جانب القلائل من الأبراج الأخرى فهنيئًا لك كما يتحدّث الفلك عن سفر او لقاء وربّما تنكبّ على دراسة مهمّة ولن تتردّد بإدخال تغيير على أسلوبك فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات. تنقلب الاوضاع الى معاكسة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الثور ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تعيش اجواء رومانسيةّ بامتياز وتلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك.يزودك الفلك بثقة بالنفس وتجعلك متالقا ومشرقا لتقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة أسبوع مناسب للتأكيد على العواطف والنوايا الصادقة وللقيام برحلة شهر عسل









برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تتحدث بداية الاسبوع عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما. تبدو مرتاحًا وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلًا بغد أفضل وستنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة ان الاجواء الفلكية مميزة بوجود المثلث الفلكي الذي يريحك من تعب وضغوط وبالتالي تشعر بتحسّن واضح وكبير بالمعنويات. شارك في مختلف النشاطات وألعب دورًا بناء سيكون جدول اعمالك حافلًا بالانشغالات والزيارات والاتصالات التي ستثمر لاحقًا دعمًا وانفراجًا. تابع اعمالك يوميًّا وعن كثب، لا تهمل تصرّفاتك وكن دقيقًا في معالجتك للامور حتى ولو كانت صغيرة او بسيطة. قد تشارك في رحلة عمل او في مؤتمر او تبدأ حملة ترويج لمشروعك.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبنّاءة تجاه العلاقة بسبب تأثيرات الزهرة الإيجابية حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئًا وعبّر عن مشاعرك كما إنّها فترة مناسبة للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك.