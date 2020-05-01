حظك اليوم 1 مايو 2020 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وماليا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تقاوم ميلك للعناد تجنبا للصدام والخلاف
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعيك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع شركاء حياتك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: اليوم تتحررمن بعض الضغوط ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع المريخ يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب وتبدو موفقا في كل شيء.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات يدفعك لإظهار شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وكن مستعدا للعمل تحت ضغط كبير.
عائليا وعاطفيا: المريخ وزحل في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تدفعك للتعامل بود مع من تحب ومع الأصدقاء وفي المقابل سيكونوا أمناء معك
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. إذا شعرت بانخفاض طاقتك استرخ كي تسترد قوتك وحيويتك.
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بألا تبوح اليوم بمكنون قلبك أو بأخبارك إلا للشخص الذي تثق به.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.
عاطفيا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع المريخ قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية.. وعليك أن تحسن استثمار مواهبك وتحاول أن تضع قاعدة مادية متينة.
عاطفيا: المريخ في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية ويدفعك للتقدم بحب نحو من تحب.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.
مهنيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: معاكسة المريخ مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنّب الجدال كي لا تعكّر صفو يومك.