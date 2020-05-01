حظك اليوم 1 مايو 2020 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وماليا

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب وتبدو موفقا في كل شيء.

عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات يدفعك لإظهار شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وكن مستعدا للعمل تحت ضغط كبير.

عائليا وعاطفيا: المريخ وزحل في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.



