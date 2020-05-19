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منوعات

توقعات بزيادة قوة الأعاصير بشكل كبير حول العالم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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احمد شريف

يزعم الباحثون أن الأعاصير تزداد قوة وسرعة  في كل منطقة تقريبًا من العالم، وأن هذه الحالة ناجمة عن تغير المناخ.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحلل علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، 40 عامًا من البيانات، ويقولون إن كوكب الأرض يواجه تغيرات مناخية كبيرة.



ووجد العلماء أن خطر سرعة رياح الأعاصير التي تتجاوز 115 ميلًا في الساعة، قد ازداد بنسبة 15 في المائة على مدى العقود الأربعة الماضية.


وأضافوا: وهذا يعني أن الأعاصير التي تصل إلى أكثر من 115 ميلًا في الساعة ، مثل إعصار كاترينا الذي دمر أجزاء كبيرة من لويزيانا الأمريكية في عام 2005 ، تزيد بنسبة 15 في المائة عما كانت عليه في الثمانينيات.


وقالوا إنه على مدى السنوات الأربعين الماضية  تغير المناخ وشهدنا ارتفاعا في درجات حرارة سطح البحر في المناطق المعرضة للإعصار، وهذا الأمر سيزيد من شدة الأعاصير المقبلة؛ مما ينذر بخطر شديد يؤثر على أنحاء العالم في حال حدوث العواصف والأعاصير.

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