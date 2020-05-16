AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق 3 طرق صحراوية بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

السبت 16/مايو/2020 - 06:41 م
اغلاق 3 طرق بسبب
اغلاق 3 طرق بسبب سوء الاحوال الجوية
Advertisements
مصطفى الرماح

قالت الإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق عدة طرق بسبب سوء الاحوال الجوية ووجود رياح محملة بالاتربة على تلك الطرق .

واعلنت الادارة عن غلق طريق الاقصر اتجاه قنا الصحراوي الغربي وغلق طريق الاقصر اتجاه طيبة وغلق الاقصر اتجاه قنا

وكانت الادارة انه تم اغلاق الطريق الزراعي قنا اتجاه الاقصر و غلق قنا اتجاه سفاجا وغلق طريق الصحراوي الغربي قنا اتجاه سوهاج وغلق طريق اسوان اتجاه الاقصر.



وتهيب الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح شديدة .. المرور تغلق طرق قنا - الأقصر - سوهاج - البحر الأحمر

الداخلية تغلق 10 طرق صحراوية بسبب الطقس .. تعرف عليهم

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

الأسفلت تحت الحصار.. الأمطار والرياح تهاجم الطرق الصحراوية وتغلق 14 طريقا

تأثيرات عاصفة التنين على الأسفلت.. فتح 9 طرق صحراوية وتحويلات مرورية على صحراوي السويس ومطروح الساحلي وسقوط حوامل قارئ الملصق الالكتروني على الدائري

المرور: إغلاق 7 طرق صحراوية ورئيسية لسوء الطقس

ترشيحاتنا

من هم يأجوج ومأجوج ؟.. خالد الجندى يجيب

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

بعد غد.. بدء صرف مرتبات مايو لـ10 وزارات وهيئات تابعة.. تعرف عليها

ابنى من المتضررين.. أول تصريح من أحمد فلوكس بعد إخلاء سبيله في الاعتداء على فرد أمن

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور