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منوعات

عالم بريطاني يكتشف أحد معالم الحياة على المريخ.. تفاصيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشف عالم بريطاني اليوم عن وجود تلال غريبة ضخمة مخروطية الشكل على كوكب المريخ يمكن أن تحمل علامات على الحياة.


ووفقا لأبحاث جديدة، تغطى التلال الغامضة بفوهات تشبه الكوب المملوء بالمياه.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يزعم الخبراء أن هذه الأبراج الضخمة ، التي يبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع أطول مبنى في العالم برج خليفة (828 مترا) ، يمكن أن تكون موطنًا للحياة.


وقال الدكتور مانيش باتل ، باحث مشارك في الدراسة ، إن التلال ستكون مواقع ذات اهتمام مستقبلي لروبوتات المريخ التي تستكشف "الكوكب الأحمر".


واوضح الباحث "إن تأثير هذا النوع من البراكين الرسوبية يدل على وجود خزان من الطين في باطن الأرض مما يعني وجود خزان للمياه السائلة في مرحلة ما".


وأشار الباحث البريطاني، إلى أن مثل هذه البيئة التي تحتوي على  مادة رسوبية غنية بالمياه ، تحت سطح الأرض وبالتالي محمية من درجات الحرارة المنخفضة ، والجو المنخفض الضغط وتعقيم الأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن تكون موطنًا محتملًا للحياة. 



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