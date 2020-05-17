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منوعات

رصد أسطول من الكائنات الفضائية يحلق في سماء ولاية أمريكية

الأحد 17/مايو/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشف مقطع فيديو غريب في سماء ولاية يوتا الأمريكية بمنتصف النهار ما يمكن وصفه بأنه "أسطول من الكائنات الفضائية".


وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، يظهر في المقطع ، المسجل في سانت جورج في 12 مايو الحالي، أربعة أضواء تحوم وتنير فوق التضاريس الرملية وهي تحلق ذهابا وإيابا.


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رأى الشاهد الذي صور المنظر المذهل أن الكائنات المحلقة في سماء الولاية الأمريكية كانت على بعد 40 ميلًا وطولها 70 قدما تقريبًا.


وقال مصور الفيديو الذي نشره عبر اليوتيوب، أنه كان يجلس في منزله عندما رأى وميض غامض يحلق في السماء عبر نافذة غرفته، حيث اعتقد في البداية أنها طائرة هليكوبتر وبالتدقيق اكتشف انها أشياء تشبه المركبات الفضائية معتقدا أنها أسطول من الكائنات الفضائية كانت تحلق في سماء ولايته.

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