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منوعات

ضباب كثيف على سطح كوكب المشترى يثير حيرة علماء ناسا.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
رصدت وكالة ناسا غيوما كثيفة على سطح كوكب المشترى أثارت حيرة العلماء، وأثارت الجدل والتساؤلات بينهم لأنها كانت واضحة بشكل كبير لأن التصوير كان عن بعد كبير جدا من المشترى. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن العلماء لم يضعوا حتى الآن سببا منطقيا لتلك الغيوم سوى أنها نطاقات التيار النفاث التي تحيط بالمنطقة المعتادة للضباب التي قد تكون سببا في تكوينها . 

وأوضحت ناسا أن الصورة التي التقطتها كانت على مسافة 15 ميلا فوق سحب المشترى، أي مسافة ليست قريبة . 

أما عن الصورة الثانية التي نشرتها فكانت قد التقطتها في 10 ابريل و يظهر بها سحب صغيرة التي أطلقت عليها الوكالة " السحب المنبثقة" لأنها تلتصق بحواف دوامات الغلاف الجوي و كانت على بعد 4 أميال فقط من سطح المشترى . 
ضباب كثيف على سطح كوكب المشترى يثير حيرة علماء ناسا.. صور
ضباب كثيف على سطح كوكب المشترى يثير حيرة علماء ناسا.. صور
ضباب كثيف على سطح كوكب المشترى يثير حيرة علماء ناسا.. صور
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