ضباب كثيف على سطح كوكب المشترى يثير حيرة علماء ناسا.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن العلماء لم يضعوا حتى الآن سببا منطقيا لتلك الغيوم سوى أنها نطاقات التيار النفاث التي تحيط بالمنطقة المعتادة للضباب التي قد تكون سببا في تكوينها .





وأوضحت ناسا أن الصورة التي التقطتها كانت على مسافة 15 ميلا فوق سحب المشترى، أي مسافة ليست قريبة .





أما عن الصورة الثانية التي نشرتها فكانت قد التقطتها في 10 ابريل و يظهر بها سحب صغيرة التي أطلقت عليها الوكالة " السحب المنبثقة" لأنها تلتصق بحواف دوامات الغلاف الجوي و كانت على بعد 4 أميال فقط من سطح المشترى .

رصدت وكالة ناسا غيوما كثيفة على سطح كوكب المشترى أثارت حيرة العلماء، وأثارت الجدل والتساؤلات بينهم لأنها كانت واضحة بشكل كبير لأن التصوير كان عن بعد كبير جدا من المشترى.