استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



