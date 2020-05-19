استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.
وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 29والعظمى 42
الإسكندرية الصغرى 24والعظمى 35
مطروح الصغرى 20 والكبرى 30
دمياط الصغرى 24 والكبرى 33
بور سعيد الصغرى 24 والعظمى 32
الإسماعلية الصغري 23 والكبرى 42
السويس الصغرى 24 والكبرى 42
العريش الصغرى 23 والكبرى 38
رفح الصغري 22 والكبرى 37
طابا الصغري 26 والكبرى 39
شرم الشيخ الصغرى 28 والكبرى 37
الغردقة الصغرى 27 والكبرى 38
الفيوم الصغرى 26 والكبرى 42
بني سويف الصغرى 27 والكبرى 42
أسيوط الصغرى 25 والكبرى 43
الأقصر الصغرى 29 والكبرى 43
أسوان الصغرى 30 والكبرى 43
شلاتين الصغرى 28 والكبرى 39
حلايب الصغرى 29 والكبرى 36
الوادي الجديد الصغرى24 والكبرى43