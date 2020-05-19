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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 -5-2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:30 ص
درجات حرارة الطقس
درجات حرارة الطقس
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 29والعظمى 42


الإسكندرية الصغرى 24والعظمى 35

مطروح الصغرى 20 والكبرى 30

دمياط الصغرى 24 والكبرى 33

بور سعيد الصغرى 24 والعظمى 32 

الإسماعلية الصغري 23 والكبرى 42

السويس الصغرى 24 والكبرى 42

العريش الصغرى 23 والكبرى 38

رفح الصغري 22 والكبرى 37

طابا الصغري 26 والكبرى 39

شرم الشيخ الصغرى 28 والكبرى 37 

الغردقة الصغرى 27 والكبرى 38

الفيوم الصغرى 26 والكبرى 42

بني سويف الصغرى 27 والكبرى 42

أسيوط الصغرى 25 والكبرى 43
 
الأقصر الصغرى 29 والكبرى 43

أسوان الصغرى 30 والكبرى 43

شلاتين الصغرى 28 والكبرى 39

حلايب الصغرى 29 والكبرى 36

الوادي الجديد الصغرى24 والكبرى43

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