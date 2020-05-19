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حوادث

بقصد رفع أسعارها.. حبس مالك مخزن لاحتكاره ٣ أطنان سلع غذائية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية حبس مالك مخزن، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارته دون ترخيص وحيازة ٣ أطنان سلع غذائية لحجبها عن التداول بقصد رفع أسعارها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وتكليف رجال المباحث بالتحري على نشاط المتهم السابق وإعداد تقرير بذلك.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها ٣ طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام " بقصد رفع أسعارها. 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
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