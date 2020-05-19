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فن

بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل النهاية.. يوسف الشريف يتصدر تويتر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر هاشتاج #النهاية_يوسف_الشريف تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل النهاية ودشن عدد كبير من رواد تويتر الهاشتاج . 


وشهدت أحداث الحلقة ،مواصلة زين "يوسف الشريف" قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان "أحمد مجدى" قبل مقتله.

وتابع الصحفي مصطفى خليل "محمود عبدالمغنى" تحقيقه، بينما وجد خليل داخل الظرف المتروك له عبارات غريبة، لها نفس النهج وهو الحفاظ على العهد، وظرف آخر يحتوي على مجموعة صور باختلاف أحقابها الزمنية، ولاحظ وجود شخص معين في جميع الصور، ما أثار شكه، حتى قام بالبحث عن الصور والاستديو ومالكه، حتى توصل إلى أحد المتواجدين بالصور وهو ممثل يدعى إبراهيم الشرنوبي.

وأثناء قراءة زين للكتيب تهاجمه قوات أمن الواحة  داخل غرفته، ويظهر رئيس الواحة "إياد نصار"، الذي يظهر في شخصية المسيخ الدجال.

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