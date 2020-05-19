بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل النهاية.. يوسف الشريف يتصدر تويتر









وشهدت أحداث الحلقة ،مواصلة زين "يوسف الشريف" قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان "أحمد مجدى" قبل مقتله.





وتابع الصحفي مصطفى خليل "محمود عبدالمغنى" تحقيقه، بينما وجد خليل داخل الظرف المتروك له عبارات غريبة، لها نفس النهج وهو الحفاظ على العهد، وظرف آخر يحتوي على مجموعة صور باختلاف أحقابها الزمنية، ولاحظ وجود شخص معين في جميع الصور، ما أثار شكه، حتى قام بالبحث عن الصور والاستديو ومالكه، حتى توصل إلى أحد المتواجدين بالصور وهو ممثل يدعى إبراهيم الشرنوبي.





وأثناء قراءة زين للكتيب تهاجمه قوات أمن الواحة داخل غرفته، ويظهر رئيس الواحة "إياد نصار"، الذي يظهر في شخصية المسيخ الدجال.





مسلسل النهاية يشارك في بطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

