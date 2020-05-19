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ديني

وزير الأوقاف: النفعيون لا يبنون دولة والمرتزقة لا يحمونها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:15 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك إن النفعيين لا يبنون دولة والمرتزقة لا يحمونها، لافتا إلى أن ما يقوم به التكفيريون والجماعة الإرهابية من مبايعات لأمرائهم هي بيعة للشيطان.

كما وجه وزير الأوقاف رسالة إلى الجماعة الإرهابية التي تستقوي بأعداء الوطن بالخارج ويجدون منهم كل الدعم  فقال  لا تغتر بالتفاف أعداء الوطن حولك لأنهم يومًا ما سيكونون وبالا عليك.  


وأكد جمعة فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء.

كما طالب وزير الأوقاف باستغلال العشر الأواخر من رمضان وإغناء الفقراء من ذل السؤال،  لأن سبل الخير وأبواب الرحمة واسعة لاسيما فى شهر رمضان المبارك.

وشدد جمعة على ضرورة استغلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فى التقرب إلى الله، داعيا إلى زيادة مساعدة الفقراء والمساكين قائلًا:"فى عشر القدر اغنوا الفقراء والمساكين عن ذل السؤال".
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