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أخبار البلد

شاهد.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد فيديو المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر لجنوب السودان وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.


تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلًا على كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

كما يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان.
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