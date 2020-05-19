بشرة خير.. خروج 256 حالة كورونا من المدينة الجامعية ومستشفى الراجحي بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، الثلاثاء، عن خروج 29 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفي العزل بالمدينة الجامعية ومستشفى الراجحي الجامعي، ليرتفع إجمالي عدد الشفاء والخروج من معزل المدينة الجامعية ومستشفى الراجحي إلى 256 شخصًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.





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وقال مصدر بمديرية الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وذكر المصدر تواصل مديرية الشئون الصحية بأسيوط رفع استعداداتها بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “ كورونا المستجد ”، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وأشار المصدر إلى وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيًا بمستشفي عزل أبوتيج وعزل المدينة الجامعية ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.





وفي سياق متصل كشفت نتائج التحاليل والعينات عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.





وقال المصدر إن الحالات الإيجابية الجديدة هي “سيدة بمنطقة منقباد، وسيدة بمساكن ويصا بغرب أسيوط، وسيدة بقرية الوعاضلة مركز صدفا، وحالتين بمدينة أسيوط، وسيدة عزبة السعودي بمركز الفتح، ومواطن بمنطقة نائله خاتون غرب اسيوط، وسيدة بقرية موشا، وحالتين بمركز ابوتيج.