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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات الرش والتطهير بالمراكز والأحياء

الأحد 17/مايو/2020 - 12:17 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،أنه تم تسخير إمكانات المحافظة والمعدات اللازمة لشن حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت العامة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتغطية كافة ربوع المحافظة،مشيرا إلى أن حملات الرش والتطهير مستمرة للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".


وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطهير والتعقيم تأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين.

 

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وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات استهدفت تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية بحي غرب أسيوط ومراكز القوصية والبداري وساحل سليم وذلك بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ، وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة.


وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وحفاظًا على حياتهم وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

 

 

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