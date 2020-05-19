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محافظات

القمح يتحدى كورونا .. توريد 134 ألف طن حتى الآن في القليوبية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:41 م
توريد القمح
توريد القمح
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه تم توريد 134 ألف طن و500 كيلو قمح لشون منذ بدء توريد المحصول حتى الان لشون وصوامع المحافظة، التي تبلغ 9 شون وصوامع وهناجر.
 
واشار زايد الى إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة علي قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا أثناء تسلم المحصول من المزارعين، حفاظا عليهم وعلي العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة علي مستوي قري ومدن المحافظة.


من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة 
واشار محافظ القليوبية الى انه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.

واضاف الهجان أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
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