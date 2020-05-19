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تكنولوجيا

ما لا تعرفه عن موبايل هونر الجديد بمصر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
بعد نفاد كمية الحجز المسبق من هواتف هونر 9x لايت الجديدة، طرحت الشركة  عددا من الشحنات الجديدة للهاتف من خلال المتاجر الاون لاين بالإضافة إلي المتاجر فى الأسواق وكذلك فروع شركة هونر، وهو ما أكده "هاوس ما "مدير شركة هونر بمصر، حيث تتواجد هواتف Honor 9x lite فى فروع راية وبى تك ودريم ٢٠٠٠ وغيره من الفروع المنتشرة فى انحاء الجمهورية.

ويعد هذا الهاتف الذى ينطلق بلونين مختلفين هما الأسود والأخضر الزمردي هو الوحيد فى السوق المصرى الذى ينطلق بسعر أقل من 3000 جنيه ويمتلك مزايا عديدة تنافسية أبرزها سعة التخزين ١٢٨ جيجا والخامات المصنع منها وهى الزجاج حيث ينطلق بسعر ٢٨٨٨ جنيها وهو ما يعد سعر تنافسي لاقى اعجاب عملاء هونر عند طرحه.

وقامت شركة هونر بمصر  باختبار الخامات الزجاجية المصنع منها الهاتف بإطلاق تحدى الانعكاس وهو احد اهم مزايا الهاتف الجديد Honor 9x lite ، حيث اطلقت عبر صفحاتها علي السوشيال ميديا مسابقه للعملاء، حيث سيقوم العملاء بتصوير ايه انعكاس للمكان المتواجدين به او لوجوهم المنعكسه علي ايه سطح ويضعوها علي تعليق خاص بالبوست المتواجد الخاص بالمسابقة، علي أن يحصل أكثر تعليق علي نسبة من الإعجاب بجوائز متنوعة وهى هاتف هونر 9x lite والساعة الذكية  2 magic watch و الباند 5 ، حيث تستمر المسابقة ليتم الإعلان عن الفائزين يوم الاثنين القادم ٢٣ مايو .

الجدير بالذكر أن هاتف Honor 9x lite يتمتع بمزايا عديدة منها، شاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة حيث تتميز شاشة العرض الكاملة بدقة 2340x 1080 التي لا تقبل المنافسة مما يوفر تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.

ولأن العلامة دائمًا تضع المستخدم في مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland والذي يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة والمنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية.

ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بطاريه تدوم طويلًا بقدرة 3750 مللي أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

كما يأتي هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM وmicroSD معًا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية.

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